Мешканці Личаківського району здали на утилізацію 40 ялинок

У районах Львова триває збір використаних ялинок
Сьогодні, 20 січня, був перший день збору використаних ялинок. Найбільшу активність мешканців, як повідомляє управління екології ЛМР, спостерігали у Личаківському районі м. Львів (вул.Шафарика,16). Зокрема, за цією адресою на утилізацію прийняли 40 ялинок.
Нагадуємо, завтра, 21 січня, акція зі збору використаних ялинок відбудеться за адресами:
Франківська районна адміністрація (вул. Ген. Чупринки,85);
Залізнична районна адміністрація (вул. Виговського,34);
Личаківська районна адміністрація (вул. Левицького,67);
Вул. Хвильового-Тичини (ТЦ «Рукавичка»);
Вул. Хоткевича (вхід в парк ім.Папи Римського Івана Павла ІІ).
Час проведення: 12.00 – 14.00.
До слова, в управлінні екології зазначають, що львів’яни активно здають на утилізацію відпрацьовану електричну й електронну побутову техніку. Так, сьогодні до ПП «Екотех-Україна» передалипонад 15 одиниць техніки (телевізори, монітори, чайники, праски, тюнер, порохотяг та обігрівачі).