Мешканці Личаківського району здали на утилізацію 40 ялинок

У районах Львова триває збір використаних ялинок

Сьогодні, 20 січня, був перший день збору використаних ялинок. Найбільшу активність мешканців, як повідомляє управління екології ЛМР, спостерігали у Личаківському районі м. Львів (вул.Шафарика,16). Зокрема, за цією адресою на утилізацію прийняли 40 ялинок.

Нагадуємо, завтра, 21 січня, акція зі збору використаних ялинок відбудеться за адресами:

Франківська районна адміністрація (вул. Ген. Чупринки,85);

Залізнична районна адміністрація (вул. Виговського,34);

Личаківська районна адміністрація (вул. Левицького,67);

Вул. Хвильового-Тичини (ТЦ «Рукавичка»);

Вул. Хоткевича (вхід в парк ім.Папи Римського Івана Павла ІІ).

Час проведення: 12.00 – 14.00.

До слова, в управлінні екології зазначають, що львів’яни активно здають на утилізацію відпрацьовану електричну й електронну побутову техніку. Так, сьогодні до ПП «Екотех-Україна» передалипонад 15 одиниць техніки (телевізори, монітори, чайники, праски, тюнер, порохотяг та обігрівачі).