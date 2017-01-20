Меломанів-романтиків Львова чекають на концерті «Французький поцілунок»

У суботу, 4 лютого, у Львівській філармонії відбудеться романтичний концерт «Французький поцілунок»

Організатори зібрали в одній концертній програмі найвідоміші французькі хіти про кохання. Початок концерту – о 19:00.

Концертна програма «Французький поцілунок» – це палкі, як сам французький поцілунок, композиції відомих на увесь світ голосів Франції – Lara Fabian, Edith Piaf, Joe Dassin, Yves Montand та багатьох інших. Виконуватимуть романтичні хіти француз за походженням – актор, музикант і вокаліст Joel Virgel (Франція – США) та чарівна українка, фіналістка шоу «Голос країни» Маргарита Мелешко. Співатимуть вокалісти у супроводі симфонічного оркестру. Ведуча концерту – Христина Педь.

«Ви відчуєте ансамбль витончених ароматів нарцисів, свіжоспечених французьких багетів й терпкого бордо, – інтригують меломанів-романтиків організатори «Французького поцілунку». – Діставайте свій червоний капелюх з антресолі, пов’язуйте легку хустку на шию й додайте до свого образу смуг, та й побільше – до такого вечора необхідно добре підготуватися!».

Подія «Французький поцілунок» у Львові у Facebook: https://www.facebook.com/events/1778440105812256/.

Ціна квитків на концерт «Французький поцілунок» 4 лютого у Львівській філармонії – від 150 до 400 грн. Продаж квитків – у касах по місту, а також на сайті gastroli.ua.