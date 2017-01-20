Львівські правоохоронці затримали на Рівненщині групу нафтовикрадачів (фото)

До складу групи входило 8 осіб

Оперативники УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Нацполіції встановили, що на території сусідньої області діє група нафтовикрадачів.

Слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.3 ст.185 (Крадіжка) КК України.

До складу групи входило 8 осіб: мешканці Полтавської та Львівської областей, а також колишній керівник відділу карного розшуку одного з райвідділів Рівненської області. Організував її діяльність 31-річний мешканець Полтавщини.

Встановлено, що члени злочинної групи поблизу с. Іванівка Рівненської області зробили незаконну врізку до магістрального нафтопродуктопроводу. Неподалік розташовувалася підпільна база зберігання. Аби з’єднати нафтопровід з базою, на глибині 0,5 метрів проклали відвід завдовжки 4 кілометри. До ангару заїжджали вантажівки та заливали нафтопродукти.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Нацполіції, слідчі військової прокуратури Західного регіону із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали 8 учасників групи.

Під час затримання організатор намагався втекти від правоохоронців, проте спецпризначенці заблокували його автомобіль.

Також виявлено два вантажні автомобілі, один з яких уже встиг залити до відсіків 16 тонн нафтопродуктів, а другий – заповнив спеціально вмонтовану цистерну 2 тоннами.

У смт. Млинів Рівненської області була база, де зберігали викрадені нафтопродукти. У її приміщенні також виявили вантажівку із 16 тоннами нафтовиробів.

Правоохоронці вилучили близько 34 тонн нафтопродуктів, викрадених із нафтопродуктопроводу.

Тепер правоохоронці встановлюють мережу збуту викрадених нафтопродуктів, інші місця зберігання викрадених нафтопродуктів, збуту, а також осіб, які можуть входити до складу групи та були причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, – повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.