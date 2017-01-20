Львівська ІТ-компанія SoftServe поглинає польський Coders Center

ІТ-компанія SoftServe, заснована 1993 року у Львові, оголосила про поглинання Coders Center – приватної технологічної компанії з головним офісом в Польщі

Угоду завершено 17 січня, її фінансові умови не розголошують.

Як зазначено на сайті SoftServe, поглинення Coders Center розширить пропозицію сервісів із цифрової трансформації та консалтингу SoftServe разом із розширенням можливостей розробки програмного забезпечення.

Coders Center, заснований 2014 року, спеціалізується на системах управління контентом корпорацій (Enterprise Content Management Systems, ECMS) та платформах електронної комерції. Компанія отримала статус золотого партнера Sitecore, налагодила партнерські стосунки з Adobe та іншими лідерами галузі.

«Менеджмент компанії Coders Center зробив виняткову роботу будуючи ефективний бізнес у сфері цифрового маркетингу та комерції для світового ринку корпорацій, – розповів головний операційний директор SoftServe Браян Борак. – Coders Center привнесе цінний досвід у впровадження систем управління контентом для корпорацій, і це поглинення підтримує стратегію SoftServe у підсиленні нашої платформи та крос-вертикального галузевого досвіду».

Обслуговуючи агенції цифрового маркетингу, стартапи та корпорації, Coders Center створив низку ефективних користувацьких рішень для понад двадцяти клієнтів лише за три роки, включаючи Bossard Holding AG, General Electric Healthcare, International Personal Finance, Oriflame Sweden, Saint-Gobain та NES Global. По завершенню угоди поглинання, Томаш Гібас (CEO) та Якуб Коба (CTO у Coders Center) займатимуть лідерські позиції в команді з трансформацій SoftServe і підтримуватимуть працівників та клієнтів Coders Center під час перехідного етапу.

«Ми дуже раді приєднатися до SoftServe, світового лідера з розробки програмного забезпечення та компанії, що поділяє нашу пристрасть до інноваційних цифрових рішень, – підкреслює Томаш Гібас. Це поглинання надасть нашим клієнтам та розробникам доступ до додаткових ресурсів та глобальної мережі з понад 4 000 технічних фахівців, що дозволить нам приносити навіть більшу цінність для сучасних корпорацій».

Це вже другий крок у збільшенні потужностей SoftServe, що днями оголосив про нове партнерство з ADAM Software.