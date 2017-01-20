Керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків

На час проведення службового розслідування за фактом затримання на хабарі в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова, все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє сайт Львівської митниці ДФС.

Нагадаємо, митника затримали, коли він отримував від свого підлеглого гроші. Правоохоронні задокументували факт вимагання й одержання неправомірної вигоди виконувачем обов’язки заступника начальника Львівської митниці Державної фіскальної служби України.

Гроші від підлеглих працівників призначалися, щоб керівник не створював штучних перешкод під час переміщення їх по посадах. Хабар виявлено та вилучено у повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішують питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади, – додали у прес-службі Генпрокуратури України.