Фізособи за кілька тижнів ліквідували майже 160 тисяч підприємств

Протягом трьох тижнів з моменту підписання президентом України закону, що зобов’язує фізичних осіб-підприємців (ФОП, ФОПи) сплачувати єдиний соцвнесок (ЄСВ), були закриті більше 158 тисяч таких підприємств.

Про це свідчать дані моніторингу OpenDataBot.

“З 1 січня ФОП повинні платити єдиний соціальний внесок – 704 грн на місяць, навіть якщо не мають прибутку. З моменту підписання закону припинило свою роботу більше 158 000 приватних підприємців”, – повідомляють аналітики.

Нагадаємо, з 1 січня окремі категорії ФОП, зокрема, другої і третьої груп, повинні платити ЄСВ в розмірі 704 грн на місяць, навіть якщо тимчасово не мають ніякого прибутку. При цьому перша група “спрощенців” має можливість платити половину мінімального страхового внеску в розмірі 352 грн на місяць.

Це нововведення вже призвело до того, що українські приватні підприємці за останні дні 2016 року стали масово закривати свій бізнес, який тимчасово простоює. Самі підприємці підозрюють, що передноворічна ініціатива і була зроблена з метою застати їх зненацька і змусити тих, хто забарився, сплатити ЄСВ за перший квартал 2017 року, оскільки податок сплачується поквартально.