Делегація Командування збройних сил США в Європі відвідала військову лікувальну установу у Львові (ФОТО)

Сьогодні, 20 січня, заступник начальника медичної служби Командування збройних сил США в Європі полковник Анна Наклеріо та командир «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» (JMTG-U) полковник Девід Джордан в складі делегації відвідали розташування Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Під час ознайомчого брифінгу начальник Центру полковник медичної служби Іван Гайда стисло ознайомив поважних гостей із структурою, завданнями та можливостями лікувальної установи. Відповідаючи на уточнюючі запитання міжнародних партнерів поділився перспективними планами, в контексті поточних завдань, які постають перед медичними спеціалістами на тлі проведення антитерористичної операції на Донбасі.

– Наш Центр є лікувальною установою, що надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, ветеранам військової служби, а також іншим категоріям громадян України на певних умовах. За три останні роки тут, в Львові, отримали лікування більше двох тисяч пацієнтів з бойовою травмою. Їм надано високо спеціалізовану медичну допомогу, реабілітацію та відновне лікування. Хочу зазначити, що для якісної реабілітації в складі Клініки нейрохірургії та неврології створено відділення реабілітації і відновного лікування.

Не менш важливою ділянкою нашої діяльності залишається і медичне забезпечення заходів міжнародного співробітництва. Впродовж двох десятків років плідно співпрацюємо з нашими колегами з США та інших держав, що входять в Північноатлантичний альянс, і, за потреби, надаємо допомогу військовослужбовцям, які беруть участь в міжнародних навчаннях, що відбуваються впродовж тривалого часу на одному з військових полігонів нашого регіону.

Натомість представник міжнародної делегації полковник Анна Наклеріо подякувала українським військовим медичним спеціалістам за допомогу, які ті надають іноземним військовослужбовцям та наголосила на тому, що вона є якісною та фаховою.

– Дякую вам за роботу та зазначу, що ми намагаємося надати всебічну допомогу нашим партнерам. Тож сьогодні хотіли б окреслити коло проблемних питань, до вирішення яких могли б долучитися. Додам, що розглядаємо проект, в межах якого з’явиться можливість провести тренування всього особового складу структурних підрозділів Центру з тактичної медицини.

Загалом під час діалогу було розглянуто низку актуальних, для життєдіяльності лікувальної установи, питань, що потребують комплексного вирішення.

У межах знайомства з інфраструктурою Центру міжнародні партнери відвідали операційні блоки, а також ознайомилися з роботою відділень анестезіології та реаніматології, детоксикації, гіпербаричної оксигенації, відновного лікування.

Підсумовуючи зустріч сторони висловили обопільну впевненість в тому, що спільними зусиллями буде вирішено не одне проблемне питання.

Текст і фото: підполковник Віталій Іванов