Чому Франція заробила на Євро, а Україна лише втратила

У Франції підраховують прибутки від проведення чемпіонату Європи 2016 року.

Компанія Keneo і Центр з права та економіки спорту в Ліможі (CDES) днями завершили дослідження із визначення заробітку Франції на проведенні Євро-2016. Отож, згідно з підрахунками, 625,8 млн євро було зароблено у сфері туризму, а 596 мільйонів − в інших сферах. Загальна сума – 1,22 мільярда євро. В середньому, кожен відвідувач чемпіонату Європи витратив 154 євро. Зазначається, що середня тривалість перебування фаната становила близько 7,9 дня.

Загалом, витрати Франції на проведення Євро-2016 становили близько 200 мільйонів євро. Натомість, на організацію Євро-2012 в Україні було витрачено близько 5 мільярдів доларів, а повернулося у державну скарбницю близько мільярда. Такі цифри після чемпіонату Європи в нашій країні оприлюднив тодішній віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков. «З огляду на те, що під час перебування в Україні одна людина в середньому витратила 400 доларів (у Франції підрахували, що турист в середньому витрачав 154 євро – ЛГ), плюс інші різні доходи, можна сказати, що захід повернув витрати в розмірі мільярда доларів», – сказав Колесніков.

Найбільше коштів пішло на будівництво доріг. Від 800 до 850 мільйонів доларів було скеровано на спорудження стадіонів: два з них побудовані з нуля, а найбільших витрат потребувала реконструкція стадіону в Києві. Також усього за 18 місяців було побудовано чотири аеропорти. В Києві добудували злітно-посадкову смугу й новий термінал. 50 мільйонів євро, за словами Колеснікова, «були спрямовані на операційні витрати, серед яких: перекладачі, підбір і підготовка персоналу для обслуговування».

Загальний обсяг витрат на проведення чемпіонату з футболу в Україні становив близько 5,5 млрд доларів. Коли окупляться ці мільярдні вкладення – невідомо. Наприклад, окупність стадіонів (за вартості квитків на матч 50-100 грн) відбудеться не менше ніж 50 років. І це за умови, що, крім плати за вхід з уболівальників (і це за 100-відсотковій постійній наповнюваності трибун), стадіони отримуватимуть доходи від здачі своїх приміщень в оренду для проведення різних конференцій, ресторанної, екскурсійної діяльності, зароблятимуть на торгівлі футбольною символікою, тощо. Відзначимо, що, розраховуючи терміни окупності, не враховували амортизаційних витрат – на підтримку самого стадіону, комунальні платежі тощо.

Для «Львівської газети»

Мілетій Бальчос, екс-президент Професійної футбольної ліги України

У нас і у Франції різні ситуації. Починаючи від інфраструктури, закінчуючи прозорістю проведення підготовчих робіт. Дороги та стадіони у них уже були, ми ж багато чого робили з нуля. Те саме і з аеропортами. Я вважаю, що інвестиції в чемпіонат себе виправдали. Хоча того величезного припливу туристів, який очікували, за моєю інформацією, не було. Тому величезного припливу валюти теж не було.

Однак завдяки підготовці до Євро -2012 інфраструктура міст, які приймали чемпіонат, була приведена до європейських стандартів: відремонтовані дороги, побудовані готелі, тощо. Тому, однозначно, Євро-2012 мало позитивний вплив на імідж України, її економіку.