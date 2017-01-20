Безпритульні можуть зігрітися і переночувати у Центрі обліку

На найближчі дні синоптики прогнозують зниження температури повітря. Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а, працює і працюватиме у звичному режимі.

Відтак, потребуючі можуть звертатись у пункт денного обігріву і у відділення нічного перебування, інформує прес-служб ЛМР.

Як розповіли у Центрі обліку та нічного перебування, вдень у Центрі на ІІ поверсі діє пункт денного обігріву, куди всі, хто цього потребує, можуть прийти погрітися і попити гарячого чаю. Він працює з 08.00 до 20.00 год. Відділення нічного перебування, в якому можна переночувати, отримати теплий одяг, санітарно-гігієнічні послуги, а також першу медичну допомогу, працює в Центрі щоденно, з 20.00 до 08.00 год.

Водночас, небайдужих мешканців просять допомогти: хто має змогу, може приносити у Центр теплий одяг, зокрема, куртки та взуття середніх розмірів, особливо – чоловіче. Також – білизну, шкарпетки тощо.