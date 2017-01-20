27-річний киянин облаштував удома нарколабораторію (ФОТО)

Столична поліція вилучила у наркодилера 500 грамів амфетаміну

Під час відпрацювання території працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у місті Києві помітили підозрілого чоловіка. Провівши поверхневий огляд, правоохоронці виявили у нього 500 грамів амфетаміну. Після цього працівники поліції провели огляд помешкання затриманого. Як виявилося, чоловік облаштував там нарколабораторію. Загальна вартість вилучених речовин становить понад 150 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу-затриманого – це 27-річний киянин, який виготовляв та зберігав наркотики для продажу.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочав кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, – додали у відділі комунікації поліції Києва.