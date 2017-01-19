В Україні оголосять набір пожежників-добровольців

Найближчим часом у декількох областях України розпочнеться набір добровольців-пожежників. Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає прес-служба МВС.

На її думку, саме залучення сил місцевої громади дозволить значно скоротити термін прибуття вогнеборців на місце пожежі.

“У цивілізованих країнах цей час не перевищує 10 хвилин. В Україні пожежна машина може не приїздити протягом години, а то й більше”, — зазначила Дєєва.

Однак, за словами заступника міністра, це не є провиною пожежних, адже в більшості регіонів країни вони об’єктивно не можуть дістатись до місця події вчасно.

“В умовах загальної децентралізації робити це через державну систему — недоцільно. На місцях управляти сферою цивільного захисту значно простіше”, — наголосила Дєєва.

При розробці засад реформування пожежної безпеки було взято досвід західних країн, які використовують систему місцевих добровольчих команд.

“По-перше, це залучення громадян до участі в суспільному житті, розвиток громадянського суспільства, виховання справжніх героїв. По-друге, є реальна змога збільшити пожежну команду, не збільшуючи видатки на її утримання”, — сказала заступник міністра внутрішніх справ.

Зазначимо, 2016 року було запущено роботу дев’яти таких добровольчих команд. У 2017 році лише за 18 днів на пожежах, до яких залучались добровольці, було врятовано 198 людей.