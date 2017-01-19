В області масово святкуватимуть Водохреща у 41 місці

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення та новостворені об’єднані територіальні громади визначили 41 місце для проведення свята Водохрещення на Львівщині

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, у Львові створено 3 таких місця, Бориславі – 1, Дрогобичі – 2, Стрию – 1, Червонограді – 1, а також у районах: Буському – 3, Дрогобицькому – 1, Жидачівському – 1, Жовківському – 4, Золочівському – 1, Кам’янка-Бузькому – 4, Миколаївському – 5, Мостиському – 1, Перемишлянському – 2, Радехівському – 3, Сокальському – 3, Старосамбірському – 1, Стрийському – 3 та Яворівському – 1.

Відповідно до рішень окремих органів місцевої влади, не проводитимуть масових заходів на водних об’єктах у містах: Моршині, Новому Роздолі, Самборі та Трускавці, а також у Бродівському, Городоцькому, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському та Турківському районах області.

Місця проведення святкових заходів, прізвища відповідальних осіб та їхні контактні номери телефонів розміщено на офіційних сайтах райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення.

Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації попередив організаторів проведення свята Водохрещення про те, що під час проведення заходів свята необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.

Організатори святкових заходів і власники водних об’єктів несуть повну відповідальність за безпеку учасників та забезпечують роботу рятувальних постів у разі проведення цього свята на водоймах.