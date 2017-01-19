У Запорізькій області за збут наркотиків затримали працівників прокуратури

Двох співробітників Запорізької місцевої прокуратури затримали за підозрою в незаконному обігу наркотиків.

Про це у четвер, 19 січня, на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

“Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ та управління К СБУ затримали збутчика і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області”, – написав генпрокурор.

За словами Юрія Луценка затриманим працівникам Запорізької прокуратури загрожує позбавлення волі.

“Пару років за ґратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних “доріжок”, – додав Луценко.