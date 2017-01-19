У Сокалі вогонь забрав життя двох людей

Трагедія сталася вчора пізно ввечері

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» 18 січня о 23:51.Займання сталося в м. Сокаль у дерев’яному одноповерховому триквартирному житловому будинку по вул. Б.Хмельницького, 32. На місце пожежі негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи ДПРЧ-22 м. Сокаль та ДПРЧ-33 м. Червоноград. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Через щільне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі під час проведення робіт вогнеборці виявили двох загиблих осіб – власницю квартири 1944 року народження, ще одну особу, 1935 року народження.

Пожежу локалізували о 00:34 та повністю ліквідували в складі 2 ланок газодимозахисної служби о 02:20. До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 30 кв. м.

Причину виникнення займання встановлюють. Триває дослідча перевірка.