У неділю тролейбус №9 випробує продовжений маршрут

Роботи з продовження маршруту тролейбуса №9 до нового терміналу львівського аеропорту майже завершено

Як розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович, до кінця тижня завершать усі ремонтні роботи з продовження маршруту тролейбуса №9 до нового терміналу львівського аеропорту.

«У неділю, 22 січня, заплановано проведення пробного виїзду. Якщо не виникатиме жодних проблемних моментів, то вже з понеділка тролейбус №9 курсуватиме до нового терміналу львівського аеропорту», – розповів Михайло Сидорович.

Зважаючи на зношеність транспортних засобів ЛКП «Львівелектротранс», з метою їх оновлення шляхом закупівлі нових низькопідлогових тролейбусів підприємство очікує на прийняття сесією Львівської міської ради проекту ухвали «Про внесення до статутного капіталу ЛКП «Львівелектротранс» п’яти тролейбусів», які курсуватимуть на маршруті №9.