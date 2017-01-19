У Львові створять 5 майданчиків для брикетування і перевантаження сміття

Львівська міськрада винесла відповідну ухвалу на сьогоднішньому позачерговому засіданні

Львівські депутати сьогодні, 19 січня, винесли ухвалу, якою визначено ділянки для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування сміття в кожному районі Львова. За відповідне рішення проголосували 38 депутатів Львівської міськради.

Відповідно до ухвали, майданчики створять за такими адресами:

вул. Стрийська, 193 (тут брикетуватимуть сміття з Сихівського й Галицького районів);

вул. Городоцька, 280 (Залізничний район);

вул. Пластова, 13 (Личаківський район);

вул. Шевченка, 327-г (Шевченківський район);

вул. Персенківка, 19 (Франківський район).

Визначити місця у Львові, де можна буде облаштувати станції перевантаження відходів вирішили під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відповідне рішення комісії і підтримали на сесії міської ради.

«Ситуація із вивезенням і захороненням сміття у Львові залишається критичною і має тенденцію до погіршення. Станом на зараз два перевізники вичерпали можливості для вивезення, інші 4 мають складнощі з вивезенням ТПВ.

Враховуючи такий стан речей і прогнозуючи можливий розвиток подій, вважав би за доцільне запропонувати вживати низку заходів. Зокрема, визначити майданчики у місті Львові, які можуть бути визначені як станції перевантаження. Спочатку один майданчик на два райони і відтак, щоб перейти до можливого формату – у кожному районі по майданчику. Розглянути можливість вже здійснити заходи, щоби використовувати пресувальну лінію, яка є в нас на вул. Шевченка, 327г. Щоб можна було вже найближчим часом використовувати її для пресування сміття. Це дозволить нам зменшити в 6 разів обсяги сміття, яке буде вивозитись. Також пропоную виділити з бюджету міста кошти на придбання ще однієї-двох таких пресувальних ліній, які мають бути розміщені в інших районах міста. І так само кошти мають бути передбачені на облаштування земельних ділянок, де будуть облаштовуватись ці перевантажувально-пресувальні станції.

Таке рішення комісії – це реакція на ту ситуацію, яка зараз є у Львові. Вчора відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, яка прийняла ряд рішень про звернення до обласної та Державної комісій. Наразі їх реакції немає, але ми вбачаємо, що ситуація з кожним днем стає такою, що погіршує санітарний стан міста, тому маємо оперативно реагувати на неї.

Є пропозиція, яка була одноголосно підтримана усіма членами комісії з надзвичайних ситуацій по місту Львову. Очікую, що найближчими днями держава втрутиться в цю ситуацію, але місто має передбачати ряд речей, які потрібно самостійно робити, якщо ситуація не буде покращуватись, щоб забезпечити санітарний стан у місті. Тому це пропозиція, щоб утримати належний санітарний стан у місті Львові у цій критичній ситуації найближчим часом. Для того має бути ухвала сесії міської ради, мають бути виділені кошти, і маю надію, що депутати підтримають цю пропозицію, і громада міста з розумінням віднесеться до такого рішення», – розповів під час комісії перед сесією міської ради директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак.

«Львів має мати свою станцію перевантаження. На тих станціях перевантаження нам необхідно придбати обладнання, яке би дало можливість брикетувати сміття, зменшуючи його по об’єму в 6 разів.

Система брикетування передбачає обгортання в кінцевому випадку кубика в поліетилен і він безпечно може достатньо довго зберігатися до одного року. І він безпечно може транспортуватися на різні віддалі і різними видами транспорту…», – зазначив під час засідання комісії Андрій Садовий, міський голова Львова.