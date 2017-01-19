У Львові горів автобус

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу

18 січня о 23:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вул. Стрийська, 133 в автобусі «Ванхул-Алтано Т918». На місце пожежі негайно направилио пожежно-рятувальні підрозділи ДПРЧ-30 м. Львова та ДПРЧ-4 м. Львова.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання.

Унаслідок пожежі вогнем знищено лобове скло, салон, підлогу, стелю та вікна автобуса. Пожежу локалізували о 23:32 і повністю ліквідували о 23:35. До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 11 чоловік особового складу.

Причину виникнення займання встановлюється. Постраждалих унаслідок пожежі немає.