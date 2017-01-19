У Городоцькому районі під колесами автобуса загинув пішохід

Як з’ясували працівники Городоцького відділення поліції, водій автобуса наїхав на пішохода, який внаслідок отриманих травм помер на місці події

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 січня близько 18.00 на автодорозі Львів-Шегині неподалік залізничної станції «Вовчухи» у Городоцькому районі.

Водій автобуса «ВанХул», 36-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 26-річного місцевого мешканця. Унаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводять слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Протягом минулого року на Львівщині сталося 640 автопригод, у яких постраждали пішоходи. Тож правоохоронці просять громадян бути якомога обережнішими та дбати про власну безпеку.

Не ризикуйте своїм життям! Пам’ятайте про те, що взимку гальмівний шлях автомобіля збільшується у рази. Перед тим, як виходити на дорогу, обов’язково переконайтеся, що водій встигне зупинити авто.

Переходьте проїжджу частину лише у встановлених місцях. Не поспішайте. Неодмінно зупиніться перед тим, як робити переший крок на дорогу. Подивіться уважно ліворуч та праворуч, прислухайтеся, оцініть дорожню ситуацію.

Встановіть із водієм так званий «зоровий контакт», переконайтеся, що він дійсно вас побачив та пропускає.

У жодному разі не вибігайте на дорогу, у тому числі й пішохідний перехід. Це вкрай ризиковано, адже водій просто не встигне зупинити автомобіль.

Коли переходите дорогу, – не відволікайтеся, будьте зосередженими та уважними. Розмови по «мобільному» відкладіть на потім.

Важливо враховувати й погодні умови та час доби. Ввечері, за поганого освітлення, у снігопад чи туман пішоходи стають практично непомітними на дорозі. Тож, аби водії вчасно побачили вас, – використовуйте на верхньому одязі та взутті світлоповертаючі елементи та будьте ще більш уважними й обережними.