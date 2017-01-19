У Дрогобичі зловмисниця вкрала джинси з магазину

Працівники Дрогобицького відділу поліції встановлюють обставини крадіжки, відкрито кримінальне провадження.

У Дрогобицький відділ поліції 18 січня близько 11.00 за допомогою звернулась 41-річна продавець одного з магазинів. Заявниця повідомила, що два дні тому з її магазину невідома жінка викрала джинси вартістю 355 гривень. 18 січня продавець побачила її на вулиці і звернулась до правоохоронців із заявою про крадіжку та проханням вжити заходів щодо невідомої, в якій вона впізнала зловмисницю.

Працівники групи реагування патрульної поліції Дрогобицького відділу поліції запросили жінку, на яку вказала продавець, у відділ поліції, встановили її особу та опитали. Нею виявилась 37-річна мешканка Борислава.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини крадіжки, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.