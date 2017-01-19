У Держархіві Львівщини підготували виставку «До 75-річчя вивезення остарбайтерів у Німеччину»

Цьогоріч минає 75 років від початку вивезення остарбайтерів з України в Німеччину

Із цієї нагоди Державний архів Львівської області підготував онлайн-версію тематичної виставки «До 75-річчя вивезення остарбайтерів у Німеччину».

За словами директора Державного архіву Львівської області Ірини Мартенс, під час підготовки виставки виявили чимало цікавих документів, зокрема агітаційні плакати з закликом їхати на працю до Німеччини, директива уповноваженого уряду Рейху з постачання робочої сили від 30 травня 1942 р., робітнича книжка для іноземців надана Гольському Миколі, листи остарбайтерів до рідних та ін.

Електронну версію виставки розміщено на офіційному сайті архіву та у Facebook.