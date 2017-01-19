У Бориславі зловмисник регулярнj крав горілку з магазину

Як встановили працівники Бориславського відділення поліції, зловмисник у період від 1 по 18 січня викрав з магазину 24 пляшки горілки.

У Бориславське відділення поліції 18 січня з заявою про крадіжки звернулась продавець одного з місцевих магазинів. Жінка повідомила, що у період від 1 до 18 січня з торгової зали магазину було викрадено 24 пляшки горілки ємність 0,2 л на загальну суму 725 гривень. Працівники магазину викрили зловмисника та зателефонували до правоохоронців. На місце події виїжджала група реагування. Чоловіка запросили у відділення поліції для опитування.

«Ми встановили особу зловмисника, ним виявився 50-річний місцевий мешканець. Чоловік навчився вправно ховати горілку в одязі. Раз або двічі на день він заходив у магазин та виносив з торгової зали по одній пляшці, аж поки продавці не викрили його за допомогою камер відеоспостереження», – розповів начальник Бориславського відділення поліції підполковник поліції Олександр Закутний.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.