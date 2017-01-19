У Бориславі трьох злодіїв спіймали на гарячому

Зловмисники уночі пробралися в будинок, розбивши вікно

У Бориславське відділення поліції 18 грудня близько третьої ночі надійшло анонімне повідомлення, що на вулиці Зеленій троє невідомих проникли у будинок.

На місці події правоохоронці встановили, що троє зловмисників розбили вікно, проникли у будинок і викрали звідти чотири металеві труби. Злодіями виявилися троє місцевих мешканців, віком 23 і 25 років. Поліцейські вилучили у них викрадене.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.