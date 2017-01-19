Синоптики застерігають про туман та ожеледицю на дорогах

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові та області сьогодні ввечері зі збереженням вночі та вранці завтра, 20 січня, місцями туман, видимістю 200 – 500 м.

Також завтра на дорогах збережеться ожеледиця. Відтак, усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально обережними та уважними.

Зокрема, завтра, 20 січня, у Львові синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 13 – 15° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

21 січня очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, місцями до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

22 січня синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на східний 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, місцями 8 – 10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

23 – 24 січня – без опадів, лише вдень 24 січня невеликий сніг. Температура повітря 23 січня вночі 3 – 8º морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; 24 січня вночі 5 – 10º морозу, вдень 1 – 6° морозу.