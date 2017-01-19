СБУ викрила протиправне зарахування іноземних студентів до київського медичного вишу

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм незаконного зарахування іноземних студентів до одного з приватних медичних київських вишів, повідомляє прес-служба СБУ.

Як йдеться у повідомленні, схема правопорушників полягала в тому, що керівники закладу через приватну фірму шукали студентів, які не склали сесію на перших курсах навчання. Потім пропонували цим студентам фіктивний пакет документів для зарахування на старші курси навчального закладу.

“За іншою схемою, вони фальсифікували документацію про нібито навчання іноземців у Криму, для зарахування відразу на третій курс”, – повідомили в СБУ.

За словами співробітників спецслужби, така послуга коштувала від трьох до семи тисяч доларів США.