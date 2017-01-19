Випікаємо святкові торти

Українські господині вміють готувати найніжніші десерти та випікати мало не десятишарові пляцки з різними кремами. Сьогодні до вашої скарбнички переписів пропонуємо рецепти різноманітних тортів – ну, просто рай на кінчику язика!

А на Галичині також кажуть, що кожна порядна господиня повинна вміти пекти горіховий, маковий і віденський торти. Обов’язково! Інакше вона не є правдива галицька господиня.

Отже, печіть торти і будьте порядними господинями.

Торт горіховий з кавовим кремом

Для тіста: 1,5 склянки мелених грецьких горіхів, 9 яєць, 0,5 склянки мелених білих сухарів, 1 склянка цукру.

Крем: 250 г вершкового масла, 200 г цукру, 3 жовтки, 5 столових ложок міцної завареної й перецідженої кави (щоб не було осаду, можна взяти розчинну каву), 1 столова ложка борошна.

Жовтки відділити від білків. Білки збити на стійку піну. Жовтки розтерти з цукром до білого кольору, додати мелені горіхи, сухарі, перемішати. Додати збиті білки й легенько вимішати все.

Увага! Горіхи треба молоти тільки на спеціальній машинці для зелення горіхів: вони повинні бути сухі. Або комбайном або блендером. У жодному разі не на м’ясорубці!

Тортівницю змастити жиром і посипати сухарями. Викласти в неї горіхове тісто й випікати в духовці за температури 180-190 градусів близько 45 хвилин. Перші 20 хвилин духовку не відчиняти. Готовність тіста перевіряти сухою дерев’яною паличкою – якщо вона залишилася суха, значить корж готовий.

Коли спечений корж охолоне, розрізати його вздовж на дві частини й перемастити кавовим кремом. Боки й верх торта також помастити кремом. Прикрасити половинками й четвертинками горіхів.

Крем готувати так. У банячку, який поставити в інший – з киплячою водою, збити жовтки з цукром. Коли маса стане пухкою, не припиняючи збивати, додати борошно й каву. Коли маса загусне, зняти з плити й охолодити. Масло збити до утворення піни й по ложці додавати до масла, не припиняючи збивати, охолоджену кавово-яєчну масу.

Горіховий торт з кавовим кремом – це класика.

Ще один класичний торт –

маковий з лимонним кремом

Для тіста: 6 яєць, 1 склянка сухого маку, 1,5 склянки цукру, 0,5 склянки мелених грецьких горіхів, невелика жменя мелених білих сухарів.

Крем: 2 столові ложки борошна, 1 склянка молока, неповна склянка цукру, 200 г вершкового масла, цедра і сік з однієї цитрини.

Сухий мак перемолоти на машинці для мелення маку (в жодному разі не на м’ясорубці, бо з нього витиснеться олія і він вже не буде сухим). Білки збити на тверду піну. Жовтки розтерти з цукром, додати сухий мелений мак, мелені горіхи, сухарі й вимішати до однорідної маси. Додати збиті білки й легенько перемішати.

Випікати в змащеній і посипаній сухарями тортівниці в духовці за температури 180 градусів близько 45 хвилин. Готовність перевіряти сухою дерев’яною паличкою.

Вийняти корж з духовки й коли охолоне, розрізати вздовж на дві частини.

Якщо ж хочемо, щоб торт був високим, можна спекти два таких коржі. Торт перемастити кремом, а також помастити боки й верх торта.

Крем. Борошно добре розмішати з холодним молоком і варити на маленькому вогні, весь час помішуючи, поки не загусне. Охолодити. Масло збити з цукром, додати заварене борошно з молоком і далі збивати. Додати цедру й сік з лимона, перемішати.

Віденський торт

200 г гіркого шоколаду, 200 г абрикосового джему, 180-185 г вершкового масла, 150 г цукру, 150 г борошна, 6 яєць, 50 г мигдалю, 3-4 столові ложки молока, 35 г какао, 1 столова ложка коньяку, 1 чайна ложка ванільного цукру, 3 неповні чайні ложки порошку до печива.

Мигдаль залити окропом і залишити на 1 хвилину. Після цього воду злити, мигдаль очистити від шкірки. Обсушити його й подрібнити в блендері. 170 г м’якого вершкового масла збити із 50 г цукру. 60 г шоколаду розламати на шматочки й розтопити на водяній бані. Зняти з вогню й остудити до кімнатної температури. Влити шоколад у масляну суміш і ретельно збити. Продовжуючи збивати, додати ванільний цукор і коньяк.

Розділити яйця на білки і жовтки. Білки збити на тверду піну. Наприкінці збивання в білкову масу поступово всипати 100 г цукру. До шоколадно-масляної суміші, постійно збиваючи її, по одному додавати жовтки. Збивати до утворення однорідної маси. Борошно просіяти, додати какао й порошок до печива, добре все перемішати.

Половину збитих білків викласти в шоколадно-масляну суміш. Всипати борошно і подрібнений мигдаль. Обережно перемішати тісто знизу догори. Додати решту білків і знову акуратно перемішати тісто до однорідності. Викласти тісто в тортівницю, застелену пергаментним папером. Пекти в розігрітій до 180-200 градусів духовці до золотистого кольору. Готовність його перевіряти сухою дерев’яною паличкою.

140 г шоколаду розламати на шматочки, викласти в банячок і поставити на водяну баню. Розтопити шоколад, постійно помішуючи. Зняти з вогню й додати молоко. Ретельно перемішати , додати 10-15 г вершкового масла. Розмішати глазур до однорідності й остудити до кімнатної температури.

Готовий корж вийняти з форми й залишити на 8-12 годин. Потім розрізати його вздовж на два коржі. Змастити нижній корж абрикосовим джемом і накрити другим коржем. Змастити верх і боки торта абрикосовим джемом. Дати трохи просочитися і залити шоколадною глазур’ю. Поставити торт в холодне місце й залишити на кілька годин для просочення. Прикрасити мигдалевими пластівцями.

Віденський торт можна перемастити також шоколадним кремом, але від джему не варто відмовлятися: змастити корж джемом, потім кремом, верх торта і джемом, і кремом, а боки тільки кремом.

Шоколадний крем. 150 г цукру, 0,5 склянки вершків, 200 г шоколаду, 50 г вершкового масла, 2 жовтки, ванільний цукор.

Жовтки розтерти з цукром, додати натертий шоколад, вершки, ванільний цукор і варити, помішуючи, на водяній бані до густоти сметани. Коли маса охолоне, додати масло й добре все розтерти.

«П’яний францисканець»

Тісто: 150 г масла, 150 г цукру, 4 яйця, 1 столова ложка какао, 1 пачка порошку до печива, 70 г борошна, 120 г мелених горіхів.

Начинка: 200 г мелених горіхів, 4 столових ложки цукру-пудри, 150 рому.

Крем: 5 жовтків, 3 столові ложки какао, 100 г цукру-пудри, 150 г масла.

Джем із чорної смородини.

Масло, цукор і жовтки збити, додати какао, борошно, порошок до печива, горіхи, все перемішати. Білки збити на тверду піну й додати до тіста. Легенько перемішати до однорідної маси. Готове тісто викласти в змащену тортівницю, випікати на середньому вогні 30-40 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною паличкою. Готовий охолоджений корж помастити смородиновим джемом, накласти начинку, потім крем. Зверху торт полити розтопленим шоколадом.

Для начинки – всі інгредієнти добре перемішати.

Крем: жовтки, какао, цукор-пудру перемішати й збити на водяній бані до загустіння. Коли охолоне, додати м’яке масло й добре збити.

Для глазурі: 200 г шоколаду розтопити на водяній бані й додати 60 г масла. Перемішати. Коли охолоне й почне гуснути, полити торт.

Білосніжний торт «Рафаелло»

Для тіста: 100 г борошна, 5 яєць, 180 г цукру, 10 г ванільного цукру, 10 г мигдального екстракту, 1 пачка порошку до печива, щіпка солі.

Для крему: 400 г маскарпоне, 120 г вершкового масла, 1 банка згущеного молока, 100 мл молока, 30 г сухого молока, 80 г кокосової стружки, 100 г мигдалю.

Блендером збити яйця з цукром і мигдальним екстрактом на піну. До яєчно-цукрової маси, помішуючи, поступово додавати борошно, змішане з порошком до печива, ванільним цукром і сіллю. Отримане бісквітне тісто вилити в змащену маслом форму й випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Готовність бісквіта перевіряти за допомогою дерев’яної палички. Якщо увіткнути її в тісто і вона залишиться сухою, значить, бісквіт готовий. Коли бісквіт охолоне, акуратно розрізати його уздовж на 3 частини.

Крем. 1 столову ложку згущеного молока змішати з молоком до однорідної маси.

Окремо збити маскарпоне, масло і решту згущеного молока. Потім додати до крему сухе молоко, половину кокосової стружки і добре перемішати.

Мигдаль трохи обсмажити на сухій пательні й подрібнити.

Кожен корж просочити молочною сумішшю. Нижній шар торта змастити кремом з маскарпоне, посипати половиною мигдалю й накрити другим коржем, який також змастити кремом, посипати рештою горішків. Накрити третім коржем. Верхній корж і боки торта змасти кремом і посипати кокосовою стружкою.

Готовий торт поставити в холодильник щонайменше на 3 години або навіть на ніч. За бажання, торт можна прикрасити цукерками «Рафаелло».

«Бурштинові сльози»

Для тіста: 1 склянка борошна, 1 чайна ложка порошку до печива, 80 г масла, 2 столові ложки цукру, 1 яйце.

Начинка: 500 г доброго домашнього сиру, 0,5 склянки цукру, 3 жовтки, 1 столова ложка манки, 100 г сметани або густих вершків, ванільний цукор.

Для суфле: 3 білки, 3 столові ложки цукрової пудри.

Борошно посікти з охолодженим маслом. Яйця збити з цукром, додати до борошна й замісити тісто. Готове тісто загорнути в харчову плівку й покласти в холодильник на 30 хв.

Для начинки змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної маси. Охолоджене тісто розкачати, викласти у змащену форму, сформувати бортики й викласти начинку. Випікати в розігрій до 180 градусів духовці протягом 30-35 хвилин.

Білки збити на тверду піну, додаючи потроху наприкінці збивання цукрову пудру. Викласти збиті білки зверху на торт і випікати ще 10-15 хвилин, до золотистого кольору. Головне не пересушити безе, інакше не з’являться «сльози». Вийняти торт і хай добре охолоне: крапельки з’являться тільки на холодному торті.

«Персиковий рай»

3 персики (можна консервовані), 10-15 абрикосів (можна консервованих), 2-3 яблука, 3 яйця, 1 склянка цукру, 0,5 склянки борошна, 1 пачка порошку до печива, 1 склянка йогурту, 30 г желатину, 1 пакетик ванільного цукру, жменя родзинок.

Желатин замочити в половині склянки води.

Фрукти помити. Один персик, кілька абрикосів та інші фрукти порізати на невеликі кусочки.

Яйця збити з цукром на пишну піну. Поступово додавати борошно, вимішане з порошком до печива. Перемішати. До тіста додати порізані фрукти, помиті й висушені родзинки, легенько перемішати. Тісто вилити у змащену й посипану сухарями тортівницю, випікати в духовці за температури 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Готовий корж охолодити.

Нагрітий до розчинення желатин остудити. В окрему ємність вилити третину желатину з водою, додати чайну ложку цукру і добре перемішати, решту желатину перемішати з йогуртом, цукром і ванільним цукром. Желатинові суміші і корж повинні повністю охолонути. Потім на корж прямо у тортівниці вилити трохи йогуртово- желатинової суміші. Поставити масу в морозилку. Як застигне – долити ще і знову в морозилку. Це потрібно для того, щоб желатиново-йогуртова суміш не просякла вся відразу вниз, а застигала поступово зверху на коржі. Коли йогуртова суміш застигне, викласти зверху кусочки персика й абрикоса, полити прозорою желатиновою сумішшю і ще раз поставити застигати. Потім зняти роз’ємні боки тортівниці й перекласти торт на тарілку.

«П’яна вишня»

Тісто: 7 яєць, 1 склянка цукру-пудри, 1 склянка борошна, 2-3 столові ложки какао, 1 порошок для печива.

Крем: 1 банка вареного згущеного молока, 400 г масла.

Начинка: 1 літр консервованих вишень без кісточок, 250 г горілки або коньяку.

Помадка: 100 г масла, 2-3 столові ложки молока, 2-3 столові ложки цукру, 2-3 столові ложки какао.

Білки збити з цукром-пудрою (спочатку збивати білки без цукру, а коли вже зіб’ються на тверду піну, додавати потрохи цукор і збивати), додати жовтки, просіяне борошно, вимішане з порошком до печива, какао, й легенько вимішати. Масу вилити в змащену тортівницю й спекти корж. Коли охолоне, гострим ножем зрізати верхню частину корж. Акуратно вищипати всю середину з коржа без верхівки, залишивши тільки низ і боки.

Для крему варене згущене молока збити з маслом, щоб маса була пухкою. Половину крему вимішати з вищипаним м’якушем і частиною вишень. Цю масу викласти в корж, далі шар крему, потім шар вишень і знову змастити кремом. Все накрити зрізаною верхньою частиною коржа й полити помадкою.

Помадку готуємо так: масло розтерти з цукром, додати какао й молоко й заварити на невеликому вогні. Зняти з вогню й коли помадка почне гуснути, залити нею торт.

«Солодка пісня»

Для коржа з волоськими горіхами: 1 яйце, 0,5 слянки цукру, 120 г сметани (22% жирності), 1 пачка порошку до печива, 1 склянка борошна, 1 столова ложка крохмалю, неповна склянка волоських горіхів.

Для коржа з маком: 1 яйце, 0,5 склянки цукру, 120 г сметани (22% жирності), 1 пачка порошку до печива, 1 склянка борошна, 1 столова ложка крохмалю, 0,5 склянки маку.

Для коржа з курагою: 1 яйце, 0,5 склянки цукру, 120 г сметани (22% жирності), 1 пачка порошку до печива, 1 склянка борошна, 1 столова ложка крохмалю, 0,5 склянки кураги.

Для крему: 150 г вершкового масла, 0,5 банки згущеного молока.

Спекти три коржі з різними додатками. Спочатку слід підготувати всі інгредієнти. Волоські горіхи подрібнити. Курагу помити, залити окропом і залишити на 15-20 хвилин. Воду злити, курагу обсушити й нарізати маленькими кубиками. Мак промити в теплій воді, залити чистою водою, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити на повільному вогні, помішуючи і знімаючи піну, що утворюється, 20-30 хвилин. Відкинути мак на дрібне сито, щоб стекла вода. Потім перекласти в складену в 2-3 шари чисту марлю і добре відтиснути.

Приготувати тісто. Для коржа з волоськими горіхами. Яйце збити з цукром, додати сметану, перемішати. Додати порошок до печива і ще раз перемішати (залишити на 5 хвилин, щоб почалася реакція). Борошно і крохмаль просіяти. Додати борошно з крохмалем до яєчно-сметанної суміші й перемішати до однорідності. До тіста додати горіхи і ще раз перемішати. Тісто повинно бути, як густа сметана. У змащену маслом форму для випікання вилити тісто. Випікати в нагрітій до 170-180 градусів духовці 18-20 хвилин.

Так само приготувати корж з маком, додавши замість волоських горіхів підготовлений мак. Спекти корж.

Для останнього коржа додати до тіста курагу.

Усі три коржі остудити.

Приготувати крем. Розм’якшене вершкове масло збити до пишної маси, потім, потроху додаючи згущене молоко, збити крем до однорідності.

Скропити коржі сиропом з води і цукру. Охололі коржі помастити кремом і скласти один на одного (якщо потрібно, підрівняти ножем боки торта). Верх і боки помастити кремом, прикрасити волоськими горіхами. Готовий торт поставити в холодильник, щоб настоявся (ідеально – дві доби).

«Небо на язиці»

Тісто: 500 г борошна, 4 жовтки, 1 склянка цукру, 250 г маргарину, 100 г масла, 3-4 столові ложки сметани, пачка порошку до печива.

Макова начинка: 1,5 склянки маку, 1 столова ложка масла, 1 яйце.

Яблучна начинка: 1 кг яблук, 1 столова ложка меду, 1 яйце, 1 столова ложка борошна, чверть чайної ложечки порошку до печива.

Вишні, консервовані у власному соці.

Горіховий крем: 200 г мелених горіхів, неповна склянка молока, 200 г вершкового масла, 200 г цукру.

Жир посікти з борошном і порошком до печива. Додати жовтки, розтерті з цукром, сметану. Замісити тісто, розділити на три частини. Розкачати кожну. Викласти один корж у тортівницю й накласти на нього макову начинку, зверху піну із чотирьох білків, збитих із склянкою цукру. Випікати в гарячій духовці близько 20-25 хвилин.

Макову начинку приготувати так. Мак запарити окропом, воду злити через густе сито. Підсмажити мак на столовій ложці вершкового масла, весь час помішуючи, щоб зійшла піна. До охолодженого маку додати яйце, перемішати.

На другий корж накласти яблучну начинку й також спекти.

Яблучна начинка: 1 кг яблук помити, почистити, потерти на грубій тертці, відтиснути сік. Додати столову ложку меду, яйце, борошно й порошок до печива. Перемішати.

Консервовані вишні відцідити від соку. Спечені й охолоджені коржі перекласти горіховим кремом і вишнями.

Горіховий крем: мелені горіхи залити склянкою гарячого молока (молоко повинна ледь вкривати горіхи) й трохи поварити, помішуючи. Масло ротерти з цукром, додавати до нього по ложці горіхову масу й розтирати. За бажання, до крему можна додати чайну ложечку соку з лимона.

Торт яблучно-горіховий

Тісто: 350 г борошна, 3 жовтки, 3 ложки сметани, 200 г маргарини, 0,5 склянки цукру, 1 чайна ложечка порошку до печива.

Яблучна начинка: 1 кг яблук, 3 столові ложки води, 3 столові ложки цукру.

Горіхова начинка: 200 г мелених горіхів, 1 склянка молока, 1 склянка цукру, 200 г масла.

Помадка: 3 столові ложки какао, 50 г масла, 2 столові ложки молока, 0,5 склянки цукру.

Замісити тісто й поставити на холод на 30 хвилин. Потім спекти з нього три коржі. На перший корж накласти яблучну начинку, накрити другим коржем. На нього накласти горіхову начинку й прикрити третім коржем. Зверху торт полити шоколадною помадкою.

Яблучна начинка. Яблука помити, почистити, порізати на невеликі кусочки. Додати три столові ложки води й три столові ложки цукру. Все варити, помішуючи, щоб не пригоріло, на пюре. Охолодити.

Горіхова начинка. Мелені горіхи залити склянкою молока, додати склянку цукру й варити, помішуючи, поки не загусне. Охолодити, розтерти з маслом.

Помадку готуємо так: всі інгредієнти змішати і поварити, безперестанку помішуючи, до повного розчинення. Трохи охолодити. Коли помадка почне гуснути, помастити нею торт.

Смачного!