Прах Олександра Олеся перепоховають на території Лук’янівського заповідника в Києві

Останки видатного українського поета Олександра Олеся та його дружини перепоховають на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняте Кабінетом Міністрів відповідне розпорядження.

За його словами, видатки МЗС та КМДА з перевезення останків О.Олеся та його дружини в Україну та перепоховання у Києві профінансують з Резервного фонду Держбюджету.

Нагадаємо, нещодавно у Празі примусово ексгумували прах відомого українського письменника, громадського діяча Олександра Олеся. Тривалий час утримування його могили на цвинтарі оплачував Володимир Михайлишин, активіст української громади в Празі. Але коли пан Михайлишин помер, його син ексгумував тіло Олександра Олеся, щоб поховати в цю ж могилу свого батька.