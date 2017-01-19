Олександр Одинець став в.о. начальника управління інженерного господарства ЛМР

Від 18 січня Олександра Одинця призначено в.о. начальника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Олександр Одинець народився 25 лютого 1983 року у м. Львові. Одружений, виховує трьох синів.

Освіта вища:

– ЛНУ ім. Івана Франка – економічний факультет – спеціаліст з інформаційних систем в менеджменті (диплом з відзнакою), випуск 2005 року.

– ЛНУ ім. Івана Франка – юридичний факультет – спеціаліст з правознавства (напрямок – господарське право).

Досвід роботи:

– 09.2004 р. – 11.2011 р. – Приватна аудиторська фірма «Явір», асистент аудитора.

– 01.2011 р. – 01.2015 р. – ПП «Карпати», юрисконсульт (за сумісництвом).

– 12.2011 р. – 01.2015 р. – ЛКП «Залізничнетеплоенерго», спеціаліст планово-економічного відділу, економіст з договірно-претензійної роботи відділу договірно-претензійної роботи та обліку доходів.

– 01.2015 – 2017 р. – головний спеціаліст – помічник першого заступника міського голови апарату виконкому ЛМР.