Нацрада оштрафувала одну з ТРК за російську пропаганду в ефірі

У четвер, 19 січня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала кам’янську телерадіокомпанію “Мікомп” на 44 тис. грн у зв’язку з фіксацією в ефірі радіо пропаганди держави-агресора. Таке рішення було прийняте Нацрадою за результатами позапланової перевірки телерадіокомпанії.

“Зафіксовано виконання музичного твору одного з російських реп-виконавців “День і ніч”, яке свідчить про популяризацію держави агресора”, – повідомив глава Нацради Юрій Артеменко на засіданні регулятора.

За його словами, до Нацради зі скаргою звернувся один з радіослухачів.

“Росіяни йдуть, так що всі ховайтесь. Ми підіймаємо, ми підіймаємо на вуха планету в такт. Ми підіймаємо, ми підіймаємо біло-синьо-червоний прапор. Хто втомився, і той слабак, зупинитися ніяк”, – процитував Артеменко слова музичного твору.

Нагадаємо, Нацрада оштрафувала радіо “Шансон” майже на 300 тис. грн за пісню про морфлот РФ. Тоді в ефірі транслювали пісню Дєніса Майданова “Тихий океан”, яка популяризує та пропагандує ВМФ Росії.