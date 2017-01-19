На водоймах країни сьогодні чергуватимуть майже три тисячі рятувальників

19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят — Водохреща. Цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритися у крижану воду. Аби уникнути виникнення небезпечних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна буде прийти та скупатися. Там чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС, медичні працівники. На водоймах країни буде встановлено 928 рятувальних постів. Загалом 19 січня на чергуванні на водних об’єктах перебуватиме 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС.

Крім того, напередодні у всіх регіонах України рятувальники проводили профілактичну роботу з громадянами та навчали їх правил безпечного поводження на водних об’єктах під час святкування Водохреща.

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Працівники ДСНС також проводили зустрічі із священнослужителями, щоб спільними зусиллями гарантувати безпеку громадян під час свята.

Рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку 101.