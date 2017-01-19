На Львівщині від переохолодження померла ще одна людина

Тіло виявили 18 січня о 18:20 у лісі близько c. Сивороги Перемишлянського району

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, мешканці села знайшли в лісі тіло місцевої мешканки 1976 року народження, без ознак насильницької смерті.

Тіло загиблої доставлено до моргу Перемишлянської центральної районної лікарні. Попередня причина події – переохолодження. Триває дослідча перевірка.

Нагадаємо, днями в c. Берездівці Миколаївського в закинутій будівлі виявили тіло чоловіка, який помер від переохолодження. В Україні з настанням морозів від переохолодження померли 40 людей. Найбільше – у Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.

До теми: Як уникнути переохолодження й обмороження