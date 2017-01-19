На Львівщині правоохоронці викрили раніше судимого злодія

Мобільний телефон, до крадіжки якого причетний зловмисник, працівники Яворівського відділу поліції вилучили та повернули власниці.

У Яворівський відділ поліції 18 січня за допомогою звернулась 48-річна мешканка міста Новояворівськ. Жінка повідомила, що у її 15-річної доньки було викрадено мобільний телефон «Хуавей».

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 20-річний мешканець Новояворівська. Речовий доказ (викрадений телефон) правоохоронці у нього вилучили та повернули власниці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.