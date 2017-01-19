На Львівщині не припиняються телефонні шахрайства з банківськими картками

Шахраї представляються працівниками банку та повідомляють, що картку банк невдовзі заблокує і з неї необхідно негайно перерахувати кошти на вказані телефонні номери. Або надсилають повідомлення про те, що картка вже заблокована і для її розблокування необхідно надати номер картки після чого знімають з неї усі кошти.

В Пустомитівське відділення поліції 18 січня за допомогою звернувся 50-річний мешканець одного з селищ району. Чоловік повідомив, що напередодні на його мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що його банківська картка заблокована. Для її розблокування необхідно надіслати номер картки. Заявник так і зробив. Після чого з його картки було знято більше десяти тисяч гривень.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, а також обставини шахрайства.

Правоохоронці застерігають! Якщо вам телефонує працівник банку та повідомляє, що вашу картку банк невдовзі заблокує і з неї необхідно негайно перерахувати кошти на вказані телефонні номери або надходить повідомлення про те, що банк заблокував вашу картку і для розблокування необхідно надати її номер – в жодному випадку не робіть цього! Спершу зв’яжіться з оператором фінансової установи та з’ясуйте обставини. А далі зверніться у поліцію, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.