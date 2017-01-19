На гачок шахраїв потрапила 70-річна львів’янка

Жінка передала гроші зловмиснику, котрий, представившись поліцейським, пообіцяв «вирішити проблеми» її сина, нібито затриманого правоохоронцями

У Франківський відділ поліції 18 січня по допомогу звернулася 70-річна львів’янка, котра мешкає у одному з багатоквартирних будинків по вулиці Науковій. Жінка повідомила, що 17 січня о першій ночі до неї зателефонував невідомий чоловік, представився працівником поліції та повідомив, що її син затриманий і перебуває у відділі поліції.

Зловмисник навіть не пояснив, за що затримали хлопця, проте сказав, що за «вирішення питання» пенсіонерка має передати тисячу доларів США, чоловіку, який чекає на гроші біля її будинку. Жінка вийшла на вулицю та передала вказану суму невідомому чоловікові, котрий дійсно чекав на неї.

Пізніше, коли жінка з’ясувала, що в поліції її син не був, пенсіонерка звернулася по допомогу до правоохоронців.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре нагадують – не передавайте гроші незнайомим людям, котрі обіцяють «вирішити питання», «закрити справу» чи у якийсь інший спосіб «допомогти визволити» ваших родичів з поліції. це шахраї, котрі наживаються на вашій довірливості. Завжди з’ясовуйте чи дійсно те, що вам розповідають є правдою і у будь-якому випадку, відразу телефонуйте на оперативну лінію 102. І в жодному разі не виходьте вночі до незнайомих людей.