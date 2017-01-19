Львівська філармонія запрошує на «Коляду»

У неділю, 22 січня, о 16:00 у Львівські обласній філармонії відбудеться святковий концерт «Коляда» за участі Олександра Божика та Державної академічної хорової капели «Дударик»

Про це повідомили в департаменті культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

За словами директора департаменту Христини Береговської, упродовж останніх років співаки капели сформували декілька вокальних формацій, які відвідують з колядою сотні домівок і несуть атмосферу святкового настрою усюди. «Найкращі пісні, які народжуються для таких проектів, презентують і на концерті, – розповіла очільниця департаменту. – «Дударик – назавжди» обіцяє потішити дивовижними колядами та несамовитим драйвом разом зі скрипалем Олександром Божиком та різдвяним оркестром».

Вінок традицій, які наповнюють різдвяні свята, гідно доповнять наймолодші «дударики» з кількома творами.