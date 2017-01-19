Львівщина увійшла до п’ятірки лідерів в Україні за створеними заповідними територіями

2016 року в Україні створили близько 60 нових заповідних об’єктів на території 11 областей загальною площею понад 230 тис. гектарів

Одним із найактивніших регіонів у цьому напрямку стала Львівщина, де упродовж року створили чотири об’єкти природно-заповідного фонду на 636 гектарів.

Про це інформують у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

«Найбільшу активність зі створення заказників проявила Львівська та Тернопільська область, а також Донеччина, де у непростий військовий час були оголошені дві природно-заповідні території, відомі надзвичайною природною цінністю вже понад півстоліття», – розповідає директор департаменту Руслан Гречаник.

За його словами, лише 11 областей проявили активність зі створення заповідних територій. Решта регіонів у 2016 році не створювали об’єктів природно-заповідного фонду. В умовах анексії не створювали природоохоронні території й у АР Крим та у м. Севастополі.

Загальна картина роботи у регіонах виглядає таким чином: 12 об’єктів у Тернопільській області, 10 у Київській (переважно окремі дерева), 5 у Вінницькій, 4 у Львівській, 3 у Сумській, 3 у Запорізькій, 3 у Черкаській, 2 у Донецькій, 2 у Закарпатській, 3 у Києві і 1 у Рівненській.

Таким чином, упродовж 2016-го в Україні територію природно-заповідного фонду розширили на 230374,9 га, з яких 2180,324 га – 45 об’єктів місцевого значення, створені рішеннями обласних рад і 228194,6 га – 13 об’єктів загальнодержавного значення.

Окремо також додамо, що на Львівщині на сьогодні функціонує 357 об’єктів природно-заповідного фонду на понад 158 тис. га, що складає 7,2% від загальної площі області.