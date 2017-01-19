Йорданська купіль на Львівщині: як пірнали в ополонку 200 бійців Нацгвардії (відео)

На Водохрещу на озері однієї з військових частин на Львівщині у селі Раковець ополонку традиційно облаштували у формі хреста. Там сьогодні занурилися понад 200 військовослужбовців Нацгвардії.

Місцеві встелили дорогу до водойми ялинковим гіллям. З міркувань безпеки військовослужбовці пірнали у прорубу по одному. У західному оперативно-територіальному об’єднанні Нацгвардії кажуть, що Йорданську купіль організовують щорічно.

“Третій раз стрибаю. Відчуття неймовірні, їх не передати”, – каже боєць НГУ Вадим Черній.

“Відчуття приємні, дівчата, – що наша Національна гвардія переможе і все буде добре. Всі будуть здорові, як ця Йорданська вода”, – ділиться враженнями військовий Юрій Торський.