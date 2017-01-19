Іранець прикинувся овочем, щоб пробратися в Німеччину, й мало не замерз (ВІДЕО)

Нелегала затримали на Буковині, він переховувався у рефрижераторі з вантажем овочів

Сьогодні вранці на митному посту «Чернівці» оглядова група митників і прикордонників Чернівецького загону виявила громадянина Ірану, коли перевіряла вантажний автомобіль, що прямував із Туреччини через країни Євросоюзу в Україну з вантажем сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Держприкордонслужби України.

Чоловік був упевнений, що прямує до Німеччини, куди й хотів незаконно потрапити, переховуючись серед вантажу. Понад три дні переховування могли призвести до переохолодження та ймовірної втрати життя, оскільки громадянин ховався у рефрижераторі. Оглядова група, яка виявила іноземця, можна сказати, врятувала йому життя.

Наразі чоловіка доправили до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, де його оглянуть і нададуть йому необхідну медичну допомогу.

Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин правопорушення. Подальшу долю незаконного мігранта вирішуватиме суд. Найімовірніше, чоловіка в подальшому відправлять на Батьківщину.