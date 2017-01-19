Держава зареєструвала “Національну громадську телерадіокомпанію”

19 січня зареєстровано Публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

Запис про це з’явився у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, повідомляє “Українська правда”.

Засновником є держава в особі Кабінету міністрів України. Статутний капітал становить 2,54 млрд гривень.

До призначення голови правління НСТУ його обов’язки виконує Ганна Бичок, яка була заступником генерального директора Національної телекомпанії України.

ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” є правонаступником Національної телекомпанії України, створеної у 1995 році.

Як відомо, 28 грудня 2016 року уряд затвердив статут Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

До наглядової ради НСТУ входять: Євген Глібовицький, Тетяна Лебедєва, Володимир Бриндзак, Вадим Міський, Олексій Панич, Наталія Скрипка, Віктор Таран, Тарас Шевченко, Володимир Яворівський, Ігор Хохич, Віталій Портников, Сергій Таран, Лаврентій Малазонія, Світлана Остапа, Тарас Аврахов, В’ячеслав Козак, Дарія Карякіна. Її склад було затверджено ще 17 грудня 2015 року.

Довідка

Суспільне мовлення (громадське мовлення, суспільно-правове мовлення) – різновид телерадіомовлення, що служить суспільству, фінансується ним та підзвітне йому. Закон про суспільно-правове мовлення в Україні ухвалено у 1997 році, але його досі не введено у дію.

Громадське мовлення як високоякісний медіапродукт має бути спрямованим на задоволення потреб всіх громадян суспільства незалежно від їхньої купівельної спроможності. При цьому, потребам меншин повинна приділятися особлива увага.

Основними принципами Суспільного мовлення є:

– універсальне спрямування програм, тобто для всіх громадян однаковою мірою, незалежно від розміру їхніх доходів або належності до якоїсь групи (верстви) суспільства;

– різноманітність і виваженість змісту, жанрів, груп глядачів та слухачів;

– дистинктивність – програми громадських мовників відрізняються від програм інших мовників кращою якістю, культурно-збагачувальним змістом та високим рівнем новацій тощо;

– незалежність мовників від політичного та ринкового тиску.

Різновидом фінансування, що найбільше відповідає зазначеним критеріям, вважається абонентська плата.

Суспільне мовлення є зобов’язанням України перед Радою Європи, публічно підтримується всіма ключовими політичними гравцями, а експертне середовище та представники громадських організацій одностайно визнають його нагально потрібним.