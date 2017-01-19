Бійка у львівській міськраді: мер Садовий втік із сесійної зали (відео)

Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий просив львів’ян менше смітити.

Сьогодні у Львівській міськраді 38 депутатів під крики активістів “Ганьба” проголосували “за” створення сміттєсортувальних станцій і майданчиків для брикетування відходів. Після цього рішення в сесійній залі почалася бійка, а мер Андрій Садовий втік геть.

Як повідомляють в мерії, по одній такій “сміттєвої точці” буде встановлено в п’яти районах Львова, фактично, по всьому периметру міста. Однак, куди будуть вивозити зі Львова відсортовані відходи в брикетах, поки не може відповісти ніхто. У той же час, мер нарікає, що Львів вже вісім місяців перебуває в “сміттєвій блокаді” і ситуація – на межі катастрофи.

Ми зверталися до всіх інстанцій, щоб допомогли з вивезенням сміття. На сьогодні всі перевізники повідомили – відходи нікуди вивозити, або з їх вивезень виникають проблеми. Звернення з проханням про допомогу буде спрямовано в органи державної влади, в міжнародні екологічні організації, міста-партнери і посольства іноземних держав”, – повідомляє мерія Львова, посилаючись на слова Садового.

Також мер звернувся до усіх львів’ян з проханням “зменшити вироблення нового сміття і сортувати його в тих місцях, де є спеціальні контейнери”.

Нагадаємо, нещодавно під час сесії Львівської міської ради активісти зірвали пленарне засідання. Вони вимагали від депутатів проголосувати проти створення в мікрорайоні Рясне сміттєсортувальної лінії, адже там знаходиться торф’яна зона, де влітку часто відбуваються самозаймання і ця місцевість межує з приватним сектором, де люди набирають воду, інформує segodnya.ua.