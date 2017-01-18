В УКУ молитимуться за єдність християн

У середу, 25 січня, о 17:00 у каплиці Ап. Йоана Богослова (у приміщенні Філософсько-богословського факультету, вул. Хуторівка, 35а) відбудеться екуменічна молитва за єдність Церков і мир в Україні

Учасники заходу зможуть побачити у виконанні студентів УКУ оригінальний різдвяний вертеп, з яким вони побували у прифронтовій зоні АТО.

Провідною темою всесвітньої молитовної ініціативи 2017 року є Примирення. Натхненням для цієї теми стали слова апостола Павла, що у його Другому посланні до коринтян (2 Кор. 5, 14-22): «Бо любов до Христа спонукує в нас цю думку: Коли один умер за всіх, то всі вмерли… Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення.» Любов Христа примирила нас із Богом, саме вона робить нас здатними бути свідками примирення і єднання.

Особливістю заходу стане оригінальний різдвяний вертеп у виконанні студентів УКУ, з яким вони побували у прифронтовій зоні АТО. Почастунок і спілкування будуть невід’ємною частиною екуменічної зустрічі.