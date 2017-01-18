В Старосамбірському районі на лісника впала гілляка, після чого він потрапив у реанімацію

Працівника державного лісогосподарського підприємства з тілесними ушкодженнями поміщено у реанімаційне відділення районної лікарні.

До Старосамбірського відділення поліції 17 січня о 19.30 надійшло повідомлення від чергового фельдшера лікарні про те, що до них доставлений 41-річний мешканець району з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма та вдавлений перелом лобної кістки.

Як попередньо встановили поліцейські, під час валки лісу на лісника впала гілляка та травмувала його.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини події встановлюються, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.