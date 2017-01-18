«В місті склалась критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів», – А. Садовий

З цього приводу відбулось сьогодні засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Відтак, відповідні звернення з проханням про допомогу будуть скеровані у державні органи влади. Також Андрій Садовий розповів, що звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст-партнерів та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалась, та проханням про допомогу, інформує прес-служба ЛМР.

«Вісім місяців Львів перебуває в сміттєвій блокаді. Весь цей час нам вдавалось без жодної допомоги з боку держави знаходити можливості для ліквідації наслідків кризової ситуації. Ми звертались в усі можливі інстанції, аби місту допомогли з доступом до полігонів для тимчасового вивезення сміття до моменту побудови нового сміттєпереробного комплексу. На жаль, внаслідок різних обставин, в тому числі і адмінресурсу, нам один-за-одним закрили усі можливості для вивезення ТПВ. На сьогодні усі перевізники повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або ж взагалі не мають куди його вивозити.

Сьогодні зранку відбулось засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста і ми офіційно повідомили державні органи влади про те, що в місті склалась критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів та з’явились передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації. Ми більше, ніж півроку самотужки справлялись з ліквідацією наслідків підпалу Грибовицького полігону. На сьогодні ми розраховуємо, що держава нарешті надасть допомогу місту Львову.

Я також звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст-партнерів та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалась, та проханням про допомогу. Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав.

Я звертаюсь до львів’ян, в міру можливостей, зменшити продукування нового сміття та сортувати його в тих місцях, де для цього облаштовані спеціальні контейнери.

І насамкінець відповідь на запитання, яке мені часто задають – чому я не можу домовитись з державною владою, вищими посадовими особами, аби тиск на Львів та блокада міста припинились? Я добре розумію, що причиною такої безпрецедентної ситуації стала принципова позиція «Самопомочі» в парламенті по багатьох питаннях. Питаннях, які мають характер національної безпеки та конституційного ладу в країні. Зокрема – це особливий статус Донбасу та вибори на окупованих територіях на умовах Кремля.

Я не маю ані жодних повноважень, ані бажання торгувати інтересами країни навіть в таких надзвичайних умовах, які створені для Львова. Відтак, буду діяти в межах тих повноважень та компетенцій, якими наділений як міський голова Львова.

Дякую за увагу та прошу слідкувати за наступними повідомленнями на цю тему», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.