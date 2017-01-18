Учора в Славську травмувалося троє туристів-лижників

Рятувальники надали допомогу травмованим

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, 17 січня Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах Тростян і Захар Беркут надала допомогу 3 травмованим туристам-лижникам.

Одна з травмованих жінок – мешканка Дніпра, 1985 року народження. Вона отримала травму правої ноги. Інша травмована туристка – мешканка міста Рівне, 1973 року народження, також отримала травму правої ноги. Дівчина з м. Кам’янське 2000 року народження також травмувала праву ногу.

Рятувальники спустили травмованих зі схилів і передали медикам для надання подальшої допомоги.