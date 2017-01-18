У Європарламенті обрали нового президента

Таяні раніше був заступником голови Європейської комісії та заступником голови Європарламенту.

Новим головою Європарламенту обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією Європейської народної партії (Християнські демократи). Про це повідомила прес-служба ЄП.

Згідно з повідомленням, Мартін Шульц, який залишає пост очільника Європарламенту, оголосив результати голосування:

“Антоніо Таяні отримав 351 голос і стає головою Європейського парламенту”. У його головного суперника Джані Піттелла – 282 голоси.

Раніше Таяні був заступником голови Європейської комісії та заступником голови Європарламенту.

Раніше представляючи євродепутатам свою кандидатуру на пост голови Європарламенту, Таяні зазначив, що Євросоюз переживає смутні часи: слідом за кризою євро виникли криза біженців і криза безпеки. Громадяни ЄС очікують від Європейського парламенту відповідей на ці виклики.

“Ми не завжди згодні один з одним. Але ми всі розуміємо, що повинні знаходити рішення. Ці рішення не виявилися в тому, щоб мати все більше і більше Європи, але вони не в підриві європейського проекту”, – вважає обраний голова Європарламенту.

За його словами, “не голова Європарламенту просуває політичний порядок денний”.

“Це ваша справа, членів Європарламенту. Ви разом визначаєте, в якому напрямку нам рухатися і в якій формі проводити ці зміни”, – підкреслив італійський євродепутат, додавши, що завдання голови асамблеї в тому, щоб гарантувати, що це буде робитися відкритим і прозорим чином.

“Як голова Європарламенту я зобов’язуюсь бути нейтральним, служачи всім європейцям, і будучи орієнтованим на питання, які дійсно важливі: безпеку, міграцію і створення робочих місць”, – запевнив Таяні.