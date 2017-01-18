У Європарламенті обрали нового президента

Новим головою Європарламенту обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією Європейської народної партії (Християнські демократи). Про це повідомила прес-служба ЄП.

Згідно з повідомленням, Мартін Шульц, який залишає пост очільника Європарламенту, оголосив результати голосування:

“Антоніо Таяні отримав 351 голос і стає головою Європейського парламенту”. У його головного суперника Джані Піттелла – 282 голоси.

Раніше Таяні був заступником голови Європейської комісії та заступником голови Європарламенту.

Раніше представляючи євродепутатам свою кандидатуру на пост голови Європарламенту, Таяні зазначив, що Євросоюз переживає смутні часи: слідом за кризою євро виникли криза біженців і криза безпеки. Громадяни ЄС очікують від Європейського парламенту відповідей на ці виклики.

“Ми не завжди згодні один з одним. Але ми всі розуміємо, що повинні знаходити рішення. Ці рішення не виявилися в тому, щоб мати все більше і більше Європи, але вони не в підриві європейського проекту”, – вважає обраний голова Європарламенту.

За його словами, “не голова Європарламенту просуває політичний порядок денний”.

“Це ваша справа, членів Європарламенту. Ви разом визначаєте, в якому напрямку нам рухатися і в якій формі проводити ці зміни”, – підкреслив італійський євродепутат, додавши, що завдання голови асамблеї в тому, щоб гарантувати, що це буде робитися відкритим і прозорим чином.

“Як голова Європарламенту я зобов’язуюсь бути нейтральним, служачи всім європейцям, і будучи орієнтованим на питання, які дійсно важливі: безпеку, міграцію і створення робочих місць”, – запевнив Таяні.