У Винниках затримали злодія-рецидивіста

Як встановили правоохоронці, затриманий – неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів рецидивіст, котрий у минулому році звільнився з місць позбавлення волі.

17 січня близько 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про квартирну крадіжку у Винниках.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, у один з приватних будинків, пошкодивши пластикове вікно, проникли двоє зловмисників та викрали з помешкання електроінструментів на чотири тисячі гривень.

«Небайдужі громадяни побачили, що у сусідський будинок проникли двоє невідомих чоловіків, повідомили про це на оперативну лінію 102 та затримали одного зловмисника. Інший, нажаль, зумів втекти і зараз ми встановлюємо його місцезнаходження. Особу затриманого встановлено – це неодноразово судимий за майнові злочини 39-річний мешканець Львівщини, рецидивіст, котрий провів у місцях позбавлення волі загалом майже двадцять років і у минулому році звільнився після відбування чергового покарання», – розповів т.в.о. начальник Личаківського відділу поліції підполковник поліції Роман Макогон.

Речові докази (викрадений електроінструмент) правоохоронці у зловмисника вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядкуст.208 КПК України, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів, проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.