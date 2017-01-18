У Львові затримали організатора збуту наркотиків

Той саме передавав 120 тис. грн. поліцейським за «дахування» «бізнесу»

Слідче управління прокуратури Львівської області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем працівниками Головного управління Нацполіції у Львівській області у співучасті з іншими особами, з метою прикриття їхньої злочинної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та отримання за це неправомірної вигоди, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.1 ст.364 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Учора, 17 січня, під час вдалої спільної спецоперації прокуратури Львівської області та працівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції затримано організатора незаконних оборудок. Також задокументовано факт надання ним неправомірної вигоди в сумі 120 тис. грн. працівникам поліції за невтручання та сприяння у подальшій незаконній діяльності зі зберігання та збуту наркотичних речовин.

Під час особистого обшуку затриманого у нього вилучено особливо важкий наркотичний засіб метадон вагою 3 грами, а за місцем проживання – 5000 євро.

Цього ж дня затримано ще трьох його спільників, які є учасниками діяльності мережі збуту наркотичних засобів на території Львова.

Загалом слідчі прокуратури Львівської області за оперативного супроводу працівників управління внутрішньої безпеки поліції провели 15 обшуків у житлових та інших приміщеннях. Під час обшуків вилучено 50 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу метадону, орієнтовна вартість якого в колах його збуту становить 130 000 грн.

Досудове розслідування триває.