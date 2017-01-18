У Львові відбудеться чемпіонат із кінного спорту

Завтра у Львові розпочинається Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» з кінного спорту «Різдво 2017»
У період з 19 до 21 січня 2017 року в кінному манежі дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» з кінного спорту відбудеться «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» з кінного спорту «Різдво 2017».
Участь у змаганнях візьмуть близько 40 учасників віком від 11 до 23 років. Усі ці спортсмени є вихованцями Львівської дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник», які неодноразово виборювали призові місця на змаганнях різних рівнів.
Розклад змагань:
19 січня 2017
10.00 – початок змагань
15.00 – завершення змагань
20 січня 2017
10.00 – початок змагань
15.00 – завершення змагань
21 січня 2017
10.00 – початок змагань
15.00 – завершення змагань
15.00 – вертеп на конях.