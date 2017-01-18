У Львові відбудеться чемпіонат із кінного спорту

Завтра у Львові розпочинається Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» з кінного спорту «Різдво 2017»

У період з 19 до 21 січня 2017 року в кінному манежі дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» з кінного спорту відбудеться «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» з кінного спорту «Різдво 2017».

Участь у змаганнях візьмуть близько 40 учасників віком від 11 до 23 років. Усі ці спортсмени є вихованцями Львівської дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник», які неодноразово виборювали призові місця на змаганнях різних рівнів.

Розклад змагань:

19 січня 2017

10.00 – початок змагань

15.00 – завершення змагань

20 січня 2017

10.00 – початок змагань

15.00 – завершення змагань

21 січня 2017

10.00 – початок змагань

15.00 – завершення змагань

15.00 – вертеп на конях.