У Львові шахраї виманили в пенсіонерки понад 200 тисяч гривень

Зловмисники залишили жінку без заощаджень

До Галицького відділу поліції звернулася по допомогу 76-річна львів’янка. За словами заявниці, біля багатоквартирного будинку, де вона мешкає, до неї підійшли двоє чоловіків. Зловмисники повідомили, що пенсіонерка виграла в акції посудомийну машину й має сплатити один відсоток податку, та попросили жінку показати кошти.

Потерпіла пішла до квартири і винесла звідти конверт, у якому зберігала свої заощадження. Шахраї, переглянувши вміст конверту, віддали його жінці, пообіцявши повернутися з «призом». Коли вони пішли, пенсіонерка виявила у конверті замість грошей нарізані білі папірці. Аферисти заволоділи коштами в сумі 7000 доларів США, 150 євро та 13 000 гривень.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників, триває досудове слідство.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.