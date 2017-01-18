У Львові онук може бути причетний до викрадення пральної машинки у своєї бабусі

Наразі правоохоронці встановлюють обставини скоєння крадіжки, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

У Франківський відділ поліції 17 січня з заявою про крадіжку звернулась 60-річна львів’янка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено пральну машинку «LG».

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки може бути причетний 16-річний онук заявниці. Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.