У Львові очікуються туман та ожеледиця

Завтра на дорогах ожеледиця. Відтак, водіїв та пішоходів застерігають бути дуже обережними під час руху.

Мерія застерігає водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Обв’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях. Саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

Зокрема, завтра, 19 січня, синоптики прогнозують погоду без істотних опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 12 – 14° морозу, вдень 6 – 8° морозу.

20 січня прогнозуються погоду без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 13 – 18° морозу, місцями до 22° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

21 січня очікується вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, в горах місцями 13 – 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.